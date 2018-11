21 novembre 2018- 12:53 Criminalità: Sangalli, è camaleonte nella società

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - La criminalità, tanto più se è organizzata “ha imparato a comportarsi come un camaleonte dentro la società“ e “più la conosci, più la devi combattere“. Ad affermarlo è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli intervenendo alla giornata “Legalità mi piace!“, alla quale ha partecipato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Ma il problema è quando non la riconosci, quando assume forme camuffate, quasi rispettabili -ha argomentato Sangalli- e così ci si convince che uomini laureati e in giacca e cravatta non possano essere violenti criminali, o magari si pensa che quella borsa che tanto somiglia all’originale non faccia poi un gran danno”.