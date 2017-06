CRISI: BANKITALIA, RIPRESA DEBOLE IN SICILIA, MALE EDILIZIA E AGRICOLTURA (3)

20 giugno 2017- 15:46

(AdnKronos) - Un aiuto al rilancio dell'economia potrebbe poi arrivare dai fondi della programmazione europea e del Patto per il Sud."Stiamo parlando di importi importanti - ha concluso Cinque - che possono certamente dare una spinta importante al consolidamento della ripresa". E le previsioni per il 2017? "A livello nazionale ci sono le previsioni di incremento del sistema economico intorno all'1 per cento. Vedremo quale sarà l'evoluzione".