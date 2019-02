26 febbraio 2019- 10:42 Crisi: Bazoli, 'globalizzazione grande occasione persa da occidente'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "La globalizzazione è stata una grande occasione perduta dall’Occidente. Trent’anni fa, con la caduta del Muro di Berlino, l’Occidente ha vinto un conflitto potenzialmente devastante con il mondo comunista. E l’ha vinto senza ricorso alle armi, ma per una superiorità di ordine economico e tecnologico: l’Est non reggeva più il confronto con Ovest (come Gorbaciov comprese lucidamente). Quell’occasione fu persa perché la globalizzazione non fu guidata da una visione politica lungimirante, ma dal perseguimento di profitti immediati ed è sfociata nella grande crisi che ha investito e messo a rischio i valori basilari su cui è fondata la civiltà occidentale". Così in un'intervista a 'La Stampa' il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli.Il cattolico in politico, spiega, "ha il compito estremamente arduo di tradurre sul piano sociale i precetti evangelici. Questi hanno una valenza perfetta nell’ambito dei rapporti individuali. Poi però bisogna trasporli, in questo consiste la 'laicità', cioè la mediazione razionale e culturale dei laici, sul piano sociale, politico e legislativo".Oggi l’impegno dei cattolici in politica, sottolinea ancora Bazoli, "non può e non deve avere come obiettivo l’affermazione di un’identità e di interessi di parte. A difettare in modo preoccupante è un ethos civile. La Chiesa dovrebbe impegnarsi - mi pare lo stia facendo - a colmare questo vuoto, per evitare una crisi irreversibile della democrazia".