CRISI: CAMUSSO, SERVE PROGETTO PER RIBALTARE SITUAZIONE, NO INTERVENTI SPOT

15 luglio 2017- 10:34

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - “L’indagine della Fondazione Di Vittorio e Tecnè, conferma sul tema delle diseguaglianze, della vulnerabilità sociale e della fiducia economica, il clima che costantemente ci viene rappresentato nei luoghi di lavoro”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, commentando i dati contenuti nello studio. “Gli effetti di una crisi lunghissima e ancora non conclusa - aggiunge il leader della Cgil - hanno fatto sedimentare nelle persone e nei lavoratori un senso di incertezza e di sfiducia. Per ribaltare questo stato di cose, non serve né l’ottimismo di maniera né interventi spot, ma un’azione coordinata e stabile che punti a rafforzare lo sviluppo e a dare certezze per il futuro"."Servono anzitutto investimenti produttivi, a partire da quelli pubblici anche come forma di traino verso quelli privati, da non computare nel fiscal compact. Questo è il vero contenzioso economico da aprire in Europa e che vedrebbe concordi molti altri paesi europei”, evidenzia Camusso. E' necessario, prosegue il numero uno della Cgil, “un lavoro stabile e di qualità che guardi alle trasformazioni tecnologiche e future. E’ troppo grande, infatti, l’area di chi non lavora in Italia e di chi ha un lavoro precario. Per questo, collegato agli investimenti, serve un piano per il lavoro e un corredo di diritti come quello previsto nel Piano del lavoro e nella Carta dei diritti universali del lavoro della Cgil”.