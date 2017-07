CRISI: CAMUSSO, SERVE PROGETTO PER RIBALTARE SITUAZIONE, NO INTERVENTI SPOT (2)

15 luglio 2017- 10:34

(AdnKronos) - “Servono, inoltre, nella prossima legge di bilancio, - aggiunge il segretario della Cgil - interventi straordinari per la formazione, cambiare la Legge Fornero, garantire a tutti l’accesso ad un welfare di qualità inteso come motore di sviluppo. E serve un’azione seria contro le diseguaglianze, a partire da una riforma fiscale che, abbandonando le tentazioni classiste di chi parla di flat-tax, ridia senso e sostanza alla progressività fiscale”. “Solo un progetto coordinato e condiviso, che affronti l’insieme di questi argomenti, - conclude Camusso - è in grado di cambiare le cose e di invertire questo diffuso senso di sfiducia”.