CRISI: CARITAS AMBROSIANA, CRESCE DOMANDA DI CIBO IN PARROCCHIE,+30% DA 2008

5 maggio 2017- 18:58

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "Rispetto al 2008, primo anno della lunga crisi economica, il numero delle persone che chiedono aiuti alimentari nelle parrocchie è aumentato del 30%, arrivando a toccare una quota complessiva, stimabile intorno a 30mila domande annue". Lo ha detto il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti questa mattina, a margine del convegno 'Riduzione degli sprechi alimentari attraverso la donazione di cibi freschi' che si è svolto all’Università Cattolica di Milano. Gualzetti spiega, tuttavia, che "si sbaglierebbe se si scambiasse questo incremento come indice di un’emergenza alimentare", dal momento che "la domanda di alimenti nasconde in realtà un bisogno di reddito". Vale a dire che "poiché alcuni costi sono difficilmente comprimibili, come le bollette delle utenze energetiche, le rate di un debito o di un mutuo, l’affitto, le famiglie si vedono costrette a risparmiare su altre voci come l’istruzione, la salute ed anche il cibo, con conseguenze sul lungo periodo che possono essere gravi, specie naturalmente per i bambini che si trovano così a non avere una dieta alimentare adeguata in un momento cruciale per la crescita".E dal momento che "il problema è la mancanza di un reddito adeguato, a causa di disoccupazione o lavori precari, intermittenti o sottopagati, va innanzitutto aggredito questo tema da chi può farlo, cioè le istituzioni pubbliche con scelte politiche coerenti".