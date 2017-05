CRISI: FURLAN, USCITA LENTA, SERVE PATTO SOCIALE PER CRESCITA

13 maggio 2017- 12:23

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "L’Italia sta uscendo molto lentamente dalla crisi economica ed è per questo che occorre una svolta nella politica macroeconomica a favore della crescita e la coesione sociale attraverso politiche fiscali redistributive per le aree sociali medie e basse ed investimenti pubblici, che possono fare da traino degli investimenti privati". E' quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando i dati del Barometro regionale della Cisl a cura dell'Ufficio Studi della Confederazione di Via Po. "E' molto evidente - dice Furlan - che serva anche una politica industriale differenziata per aree territoriali, per stabilizzare la crescita nel lungo periodo, con un Patto sociale tra il Governo, le istituzioni locali e tutti i soggetti sociali”,