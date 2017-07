CRISI GOLFO PERSICO, ALTRE 48 ORE PER L'ULTIMATUM AL QATAR

3 luglio 2017- 08:54

Riad, 3 lug. (AdnKronos/Aki) - E' stato prorogato di 48 ore l'ultimatum per rispondere alle 13 richieste formulate al Qatar da Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain ed Egitto per riprendere i rapporti diplomatici e commerciali, interrotti dal 5 giugno. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa saudita Spa, spiegando che la richiesta di estensione è stata formulata dal Kuwait, Paese mediatore.Ieri l'Emiro del Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, ha infatti chiesto ai quattro Paesi di rinviare di 48 ore il termine ultimo per rispondere alle richieste. E questo perché oggi è previsto un incontro tra al-Sabah e il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammad bin Abdurrahman Al-Thani. Il governo del Qatar ha annunciato che darà una risposta ufficiale in merito. Sabato il capo della diplomazia del Qatar ha annunciato, in una visita a Roma, che Doha avrebbe respinto le richieste in quanto "contrarie al diritto internazionale''.