CRISI: PADOAN, PEGGIO ALLE SPALLE MA IN UE PROPENSIONE RIDUZIONE RISCHI

12 luglio 2017- 12:50

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Possiamo dire che il peggio è alle spalle ma dobbiamo essere consapevoli che la crisi finanziaria degli anni scorsi ha diffuso in Europa una forte propensione ad una riduzione dei rischi". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan evidenziando come un rapporto dell'Ecofin, ieri, insiste sulla necessità di "facilitare le banche nel loro processo di riduzione dei Npl e nel ritorno alla redditività per liberare il capitale da destinare al finanziamento economico e scongiurare il rischio di dissesto delle banche che si trovano nelle peggiori condizioni". Le banche, sottolinea Padoan, "adottino con determinazione e incisività una gestione attiva propria delle esposizioni e definisca una strategia credibile per una riduzione dei crediti deteriorati".