CRISI: VISCO, NEL 2003 PARLAI DI DECLINO MA EBBI MOLTI RIMBROTTI

4 giugno 2017- 16:44

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Nel 2003 sono stato la prima persona a parlare di declino ma ho avuto molti rimbrotti dal mondo politico ma anche dagli intellettuali. Per fortuna, avevo messo il punto interrogativo". Ad affermarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso di un'intervista al Festival dell'Economia di Trento, interpellato sull'esistenza di poteri forti. Il Governatore fa riferimento a un "breve saggio, che si basava su ampie e approfondite ricerche". Come ha spiegato Visco, da "snodi cruciali" quali quello degli investimenti sul capitale umano, la concorrenza, la dimensione delle imprese c'erano "in nuce elementi ai quali reagire". E "a questo sono seguiti moltissimi interventi di Bankitalia", ha sottolineato Visco.