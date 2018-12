14 dicembre 2018- 16:23 Crociere: Clia, record 30 mln passeggeri in 2019, boom single e donne

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Il 2019 si preannuncia come un anno di nuovi record per le crociere con 30 milioni di passeggeri. Proseguirà, infatti, la crescita in corso da anni con un incremento del 6% rispetto ai 28,2 milioni registrati nel 2018. Grazie ad un trend stabilmente positivo oggi lavorano nel comparto 1 milione e 110 mila persone, con retribuzioni complessive pari a 45,6 miliardi di dollari, mentre il fatturato totale è di 134 miliardi di dollari. Numeri destinati a crescere visto che nel 2019 prenderanno il largo 18 nuove navi da crociera, portando così il totale a 272 le imbarcazioni che solcano il mare in tutto il mondo. E' questo il quadro tratteggiato dalle previsioni della Clia, l'associazione internazionale dell’industria crocieristica. “Previsioni e studi ci dicono che il settore delle crociere ha ancora prospettive immense – dice Cindy D’Aoust, presidente e ad di Clia – e che le tendenze in atto riflettono una profonda rivoluzione, con un mix tra la voglia dei viaggiatori di avere sempre nuove e uniche esperienze e le innovazioni dalle compagnie”.Le nuove offerte crocieristiche, infatti, sono variegate e molteplici. Dalle crociere “culinarie ed enogastronomiche” (con “Le Cordon Bleu” chefs), a quelle di “avventuriere” (alla scoperta del Machu Picchu o delle Galapagos), senza dimenticare una grande “voglia di freddo” (viaggi in Antartico o in Alaska). Ci sono poi crociere “tutte al femminile”, con itinerari e interessi pensati per mettere in contatto le donne, quelle per “cuori solitari” o “single”, che stanno crescendo vertiginosamente in popolarità.