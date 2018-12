14 dicembre 2018- 16:24 Crociere: Clia, record 30 mln passeggeri in 2019, boom single e donne (2)

(AdnKronos) - Inoltre, tutte le nuove crociere rispettano i criteri di “turismo sostenibile”, sono tecnologicamente evolute, connesse a Internet (su Instagram l’hashtag #travel conta 351 milioni di post), dotate si tecnologia smart (braccialetti elettronici, chiavi digitali, etc). Tanto che alcune crociere sono nate per i “digital nomads”, persone che lavorano da remoto e che possono svolgere la loro professione a bordo di una nave in giro per i mari.Infine è un trend consolidato che, anche grazie a tutte queste offerte variegate, la crociera sia ormai un viaggio per tutte le età e tutte le esigenze che coinvolge i più giovani attraverso viaggi tematici, festival musicali, itinerari unici ai confini del mondo.