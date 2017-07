CROLLA LA POPOLARITà DI MACRON: -10 PUNTI NELL'ULTIMO MESE

23 luglio 2017- 11:09

Parigi, 23 lug. (AdnKronos) - La 'stella' Macron perde luce. La popolarità del presidente francese perde terreno, con un forte ribasso di ben 10 punti rispetto al mese di giugno, attestandosi al 54% dei consensi a luglio, secondo l'ultimo sondaggio Ifop per il Journal du Dimanche. Anche il premier Edouard Philippe registra una perdita di 8 punti, passando dal 64% al 56%.In particolare, per Macron, il 47% degli intervistati si dice "piuttosto soddisfatto" (era il 54% a giugno) e il 7% "molto soddisfatto" (10% a giugno). Contemporaneamente il totale degli insoddisfatti passa dal 35% al 43% in un mese, ripartito tra i "molto scontenti" (15% a luglio contro il 12% di luglio), "piuttosto insoddisfatti" (dal 23% al 28%), mentre il 3% non si esprime contro l'1% del mese scorso.