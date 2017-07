CSM, COMMISSIONE DIVISA SUL PROCURATORE DI NAPOLI

13 luglio 2017- 11:13

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - La sfida per la procura di Napoli sarà tra Giovanni Melillo e Federico Cafiero De Raho. La V commissione competente per gli incarichi direttivi che si è riunita questa mattina ha votato per il successore di Giovanni Colangelo, in pensione dallo scorso febbraio. L'attuale Procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho ha ricevuto 3 voti così come il sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ed ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Andrea Orlando, Giovanni Melillo, che ha ricevuto a sua volta 3 preferenze. La decisione spetterà ora al plenum chiamato a scegliere tra i due candidati.