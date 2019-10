18 ottobre 2019- 16:13 Csm: Ermini, 'nomine Dna? Di Matteo ha presentato sua proposta, ci sarà discussione'

Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Il consigliere Di Matteo ha presentato certamente la sua proposta. A questo punto ci sarà una bella discussione ma io non entro nel merito delle decisioni da considerare". Lo ha detto all'Adnkronos il vicepresidente del Csm Davd Ermini, a margine del congresso delle Camere penali a Taormina (Messina). "Di Matteo ha fatto la sua proposta sulle nomine della Direzione nazionale antimafia. Tra l'altro, c'era anche un aspetto tecnico da prendere in considerazione. Quando ci sono più posti da assegnare, c'è l'articolo 38 del nostro regolamento su cui è stata chiesta una interpretazione. Comunque, la cosa sarebbe stata rallentata", ha aggiunto Ermini. Nei giorni scorsi si è registrata una battuta d’arresto per la nomina alla Dna di Catello Maresca, che coordinò le indagini sfociate nel 2011 nella cattura del boss dei casalesi Michele Zagaria dopo una lunghissima latitanza. Nino Di Matteo, consigliere del Csm fresco di elezione, ha infatti sparigliato le carte a Palazzo dei Marescialli, contribuendo al rinvio del voto del plenum sulla nomina di tre nuovi sostituti alla Procura nazionale antimafia. L’iniziativa a sorpresa è stata la presentazione, con il consigliere Sebastiano Ardita, di una proposta alternativa alle due già approvate in commissione. E così sia per l’iniziativa di Di Matteo e di Ardita, sia per alcuni dubbi sorti tra i consiglieri sulle modalità del voto di proposte simili, si è preferito rinviare tutto al plenum del 6 novembre prossimo.