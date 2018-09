25 settembre 2018- 13:27 Csm: Legnini, modello governo magistratura vitale ed efficace

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Il modello di governo autonomo e di garanzia della magistratura italiana mantiene intatta la sua vitalità ed efficacia". Lo ha affermato il vicepresidente uscente del Csm, Giovanni Legnini, nel corso della cerimonia al Quirinale per il passaggio tra i membri uscenti e subentranti di Palazzo dei Marescialli."Si può dire -ha aggiunto Legnini- che, a distanza di 60 anni dalla legge istitutiva del Csm le intuizioni e le scelte dei Costituenti sulla composizione, il funzionamento, le funzioni e financo la durata relativamente breve del mandato, insieme alla non immediata rieleggibilità dei componenti, furono il frutto di intuizioni felici e feconde". "Occorre preservare l'autonomia, le funzioni e il ruolo del Csm nel sistema costituzionale italiano. E se oggi vi è un rischio di una sua delegittimazione, esso -ha ammonito il vicepresidente uscente- non proviene tanto dal mondo della politica, come pure è avvenuto in altre epoche storiche, ma da una tendenza demolitoria insita in alcune posizioni estreme di cui si fa portatrice una parte della magistratura italiana".