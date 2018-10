1 ottobre 2018- 16:06 Csm: Renzi, Di Maio non è lucido, non è abituato a stress da lavoro

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Sono preoccupato per i costituzionalisti italiani. Di Maio urla che l’elezione del VicePresidente del Csm è un complotto di Renzi e del Pd. Allucinante. La verità è che Di Maio non è più lucido. Prima mi da dell’assassino, dopo attacca i giudici italiani. Capisco lo stress di lavorare, specie per chi non vi è abituato. Ma Di Maio dovrebbe ricordarsi che le procedure del Csm sono definite da una Legge Fondamentale che si chiama Costituzione. Continuano ad attaccare le Istituzioni, senza pietà. Bisogna reagire. Perché chi tace è complice". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.