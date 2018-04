19 aprile 2018- 16:19 Cuba, Diaz-Canel è il nuovo presidente

L'Avana, 19 apr. (AdnKronos/Dpa) - Il Parlamento cubano ha eletto Miguel Diaz-Canel presidente. Il 57enne succede a Raul Castro, 86 anni, ed è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese.Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. I parlamentari hanno approvato anche la nomina di Salvador Valdes a primo vicepresidente del governo per i prossimi 5 anni. Il Parlamento, secondo un iter non usuale, si è riunito in sessione nell'arco di due giorni. Ieri sono state presentate e votate le candidature per il Consiglio di Stato, l'organo che governa il paese. I risultati sono stati resi noti oggi: eletto presidente del corpo legislativo del Consiglio, Diaz-Canel è diventato automaticamente presidente della Repubblica e del Consiglio dei ministri. In precedenza, l'ingegnere 57enne aveva ricoperto il ruolo di ministro dell'Educazione superiore e diretto il Partito Comunista nella provincia centrale di Villa Clara e in quella orientale di Holguin. Raul Castro lascia la presidenza ma rimane al vertice del partito fino al 2021, quando è in programma il prossimo congresso.