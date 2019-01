14 gennaio 2019- 09:14 Cuffaro inaugura chiesa in Burundi

Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - L'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro ha inaugurato in Burundi una chiesa Cattolica finanziata nel 2016 dalla sua Onlus 'Aiuti-amo il Burundi' a Mabay. La Onlus ha finanziato oltre la chiesa un centro ricreativo per i giovani e sostiene un orfanotrofio a Bubanza. "L’area di Mabay al confine con il Ruanda, nonostante la altissima densità demografica e di tantissimi fedeli - dichiara Monsignor Serapion che oggi svolge il suo apostolato in Burundi - era sprovvista di una chiesa e di locali per i bambini e i giovani".Monsignor Serapion che in passato è stato Parroco in Sicilia dice: “Finalmente grazie alla Onlus Aiutiamo Il Burundi abbiamo una chiesa tutta nostra che abbiamo intitolato a Santa Ida”. "Sin dal mio primo giorno in Burundi sono rimasto impressionato ed affascinato dalla intensità di partecipazione con cui questi fedeli pregano e si accostano ai sacramenti- dice Cuffaro - Sono rimasto molto perplesso nel vederli pregare e partecipare alla messa in locali fatiscenti". "Abbiamo pensato che fosse giusto tra le opere che stiamo finanziando e sostenendo cominciare per prima la realizzazione di una chiesa con annessi locali per la crescita e l’educazione dei bambini moltissimi dei quali orfani - dice l'ex governatore, che ha scontato una pena per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra- È stata un’emozione grandissima aver partecipato alla messa di inaugurazione della chiesa ed essermi accostato al sacramento della comunione in questa terra piena di povertà e ricca di speranza".