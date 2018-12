7 dicembre 2018- 16:33 Cultura: Biscione (M9), primo esempio di museo multimediale in Italia

Venezia, 7 dic. (AdnKronos) - Oggi il Direttore di M9, Marco Biscione è intervento nella Conferenza dell’Ocse sul tema “arte incontra tecnologia” portando l’esperienza di M9 come il “primo esempio di museo multimediale in Italia”. M9 è tra i protagonisti della Conferenza Ocse che si è chiusa oggi a Venezia con l’intervento di Tria. Il progetto della Fondazione di Venezia è stato presente in diversi sessioni e portato dal segretario Angel Gurria come esempi di una cultura che ha un impatto positivo sul tessuto economico locale. M9 è un modello innovativo di fare cultura”.Il direttore nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della tecnologia che è “una conquista dei nostri tempi. La tecnologia, però, non è una rivoluzione perché l’artista la usa per fare arte. La vera rivoluzione consiste nel fatto che c’è un modo nuovo di consumare l’arte. Un nuovo modo di vivere il museo e di consumare quello che c’è al suo interno. E questo vale soprattutto per l’M9 a Mestre. Un esempio concreto ed evidente del cambiamento di paradigma". "Oggi la tecnologia permette di costruire una relazione tra museo e visitatore. In M9 il visitatore non è passivo, ma è attivo e deve costruire la propria esperienza e la può migliorare dopo ogni visita. Può scegliere di modificare la propria esperienza in ogni visita. Si tratta di un modello innovativo e che ha rovesciato il paradigma classico del rapporto museo - visitatore. I visitatori in M9 partecipano non come semplici spettatori, ma si muovono, toccano, giocano. In M9 i visitatori possono scegliere i contenuti che decidono approfondire. E naturalmente i Millenial sono un nostro target naturale, ma non sono sicuramente l’unico", ha spiegato.