CULTURA: BOCELLI E GERVASO A SOSTEGNO DI AGRIGENTO 2020

31 gennaio 2018- 14:55

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Nuovo endorsement a sostegno della candidatura di Agrigento a Capitale italiana della cultura 2020. Arriva dal tenore Andrea Bocelli che davanti al tempio della Concordia si è esibito. "Duemilacinquecento anni di storia - scrive Bocelli al sindaco della città, Lillo Firetto - ne suffragano la richiesta: la città dei templi, tripudio e mescola d’architetture religiose e civili, snodo d’epoche e di civiltà, terra ispirata e generatrice d'ispirazione, morfologicamente votata all’accoglienza ed alla coesistenza (di persone, stili, espressioni di differenti letture del mondo), è già una preziosa capitale della cultura, oltre che della bellezza. A rivendicarlo, voci vicine e lontane, da Camilleri a Pindaro, a Goethe - conclude -. Sarebbe una festa, se l’Italia conclamasse istituzionalmente tale status cruciale, riconoscendo ad Agrigento ed ai suoi 'splendori di primavera' quel ruolo che gli appartiene". Ma anche lo scrittore, giornalista e aforista Roberto Gervaso ha inviato il proprio sostegno alla candidatura al primo cittadino. "Abbracciare con lo sguardo la Valle dei templi - scrive Gervaso - e' come abbracciare una bella donna. Non so se esista il paradiso. Ma se esiste (e c'è chi dice che esiste) un pezzo è nella sua città, che non potrebbe essere più bella perché anche alla bellezza c'è un limite. Agrigento non è solo una meraviglia d'Italia, non è solo patrimonio dell'Umanità. E' un caleidoscopio di luci, una cornucopia di leccornie, l'Eden degli occhi, l'elisir della cultura che qui diventa fascino e saggezza" conclude Gervaso.