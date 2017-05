CULTURA: DANTE, RAFFAELLO E LEONARDO, OK CAMERA A 3,5 MLN PER CELEBRAZIONI/ADNKRONOS

14 maggio 2017- 12:36

Roma, 14 mag. (AdnKronos) - Tre milioni e mezzo di euro, tre comitati nazionali e un triennio di eventi per celebrare tre 'padri fondatori' della cultura e arte italiana: Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci e Raffaello Sanzio. Questa, in estrema sintesi, la finalità del ddl, a prima firma del ministro Dario Franceschini, approvato nei giorni scorsi alla Camera (322 sì, 61 astenuti) e ora all'esame del Senato. Nei prossimi tre anni ricorrono infatti l'anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo (nel 2019) e Raffaello (2020) e i 700 anni dalla morte di Dante (2021). "Saranno tre grandi eventi internazionali importantissimi per l’Italia", ha commentato Franceschini dopo l'ok della Camera. La legge, promossa dal ministro dei Beni Culturali e da quello dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ha lo scopo di "riconoscere quello che è il valore e l’importanza di tre personaggi particolarmente illustri e importanti per la cultura italiana, Dante, Raffaello e Leonardo, e prevedere, soprattutto, che questi tre distinti anniversari non siano lasciati all’azione isolata, e purtroppo anche frammentaria, di distinti comitati per le celebrazioni, ma siano inseriti all’interno di un programma integrato e unico di iniziative”, ha spiegato nei giorni scorsi Irene Manzi (Pd), segretario della VII Commissione Cultura di Montecitorio".