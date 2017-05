CULTURA: DANTE, RAFFAELLO E LEONARDO, OK CAMERA A 3,5 MLN PER CELEBRAZIONI/ADNKRONOS (2)

14 maggio 2017- 12:36

(AdnKronos) - Sul provvedimento, però, non sono mancate polemiche in Parlamento, in particolare tra i dem e i 5 Stelle. I grillini infatti non hanno votato a favore della legge al contrario di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione. "Mi sono chiesto: come è possibile?", ha commentato Franceschini su Facebook. "Perché votare contro una cosa per l’Italia intera e che non c’entra davvero nulla con lo scontro democratico tra maggioranza e opposizione? Mah… forse non riescono proprio a non vedere il male e l’imbroglio ovunque". Il Movimento 5 stelle ha argomentato la decisione di astenersi sul provvedimento vedendo in questa legge solo “un’occasione utile per il Governo per disporre direttamente di poltrone e risorse”. In particolare, i 5 Stelle hanno contestato l'istituzione di 3 comitati ad hoc per le celebrazioni nominati da ministero dei Beni Culturali e della Scuola "per un totale di 45 intellettuali, che dovrebbero essere scelti per i loro profili culturali e scientifici, ma che potrebbero essere individuati perché rispondenti a logiche clientelari e precisi assetti politici", hanno attaccato i 5 Stelle. Nella legge, comunque, si specifica che i membri dei 3 comitati non saranno pagati. "Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza", si legge nel ddl.