CULTURA: DANTE, RAFFAELLO E LEONARDO, OK CAMERA A 3,5 MLN PER CELEBRAZIONI/ADNKRONOS (3)

14 maggio 2017- 12:36

(AdnKronos) - Una dialettica che potrebbe riproporsi anche al Senato dove il testo sarà esaminato in seconda lettura dopo l'ok di Montecitorio. Entrando nel merito del provvedimento, il ddl in 7 articoli dispone appunto la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, rispettivamente ricadenti nel 2019 e nel 2020. Questi tre comitati dovranno collaborare "alla realizzazione permanente di un percorso mirato all’arricchimento dell’offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali", si spiega nel ddl. Quanto alle risorse "ai Comitati è attribuito un contributo di € 1.150.000 ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi € 3.450.000. Più nello specifico, l’autorizzazione di spesa è pari a € 450.000 per il 2018 e a € 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.