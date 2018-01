CULTURA: FRANCESCHINI, A PALERMO VERA RINASCITA IN NOME CONVIVENZA

29 gennaio 2018- 13:55

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "La convivenza tra le culture, l’apertura e il dialogo sono le caratteristiche su cui Palermo sta costruendo la sua vera rinascita". Lo ha detto il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, aggiungendo: "L’idea di istituire nel nostro ordinamento con una legge la Capitale italiana della cultura è nata dall’esperienza di Matera Capitale europea 2019. In quell’occasione c’è stata una competizione virtuosa tra molte città italiane e alla fine sei sono entrate nella short list". "Abbiamo visto - ha proseguito - come il vantaggio non era solo per città vincitrice, ma anche per le città che avevano partecipato alla competizione perché si è messo in moto un meccanismo di progettazione complessiva che unisce diversi livelli istituzionali, pubblico e privato e spinge a un progetto che valorizzi la vocazione di un territorio. La vittoria di Matera, una città del Sud, è stata anche la storia di un riscatto civico, ha acceso i riflettori nazionali e internazionali".