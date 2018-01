CULTURA: GENTILONI, UTILIZZARE NOSTRE RADICI PER DIALOGARE CON IL MONDO

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Guai a perdere le nostre radici, a immaginare che in un mondo cosmopolita e digitale si possa rinunciare alla nostra storia e alla nostra identità e che le nostre radici possano essere utilizzate per chiudersi e non dialogare con il mondo". A dirlo è stato il premier Paolo Gentiloni, durante il suo intervento al Teatro Massimo di Palermo per l’inaugurazione dell’anno di Palermo Capitale italiana della cultura 2018.