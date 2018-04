21 aprile 2018- 14:45 Cultura: in Sicilia vale 2,5 mld, Confindustria 'competenze frammentate, serve sintesi' (2)

(AdnKronos) - " Oggi - aggiunge - di valore aggiunto, in termini di potenziali risorse culturali, se ne occupano gli assessorati ai Beni culturali, al Turismo, alle Infrastrutture. Questa visione parziale, con altrettanti dipartimenti che programmano e decidono, non porta ad avere una sintesi. Il tema, quindi, non è la risorsa economica, che c’è, ma come gestire le opportunità in un’unica visione". La soluzione potrebbe essere un assessorato unico? "La politica che si assume le responsabilità quando fa e quando non fa - conclude Catanzaro -. Spetta alla classe politica rispondere a questa esigenza, decidere modalità e tempi. Però, all'Isola non servono chiacchiere, ma fatti".