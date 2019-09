19 settembre 2019- 19:08 Cultura: Librerie Feltrinelli ricordano Inge a un anno dalla scomparsa (2)

(AdnKronos) - Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli si renderà omaggio a Gunter Grass, e al legame che aveva con la Signora Feltrinelli, una complicità intellettuale, rafforzata dalla comune radice tedesca. Dello scrittore che aveva esordito in Italia nelle edizioni di Giangiacomo, lei ricordava: “un gigante della letteratura”, “un cuoco fantastico”, “un vecchio antagonista di tutto”. L’autore de Il Tamburo di latta, lo scrittore che con maggiore espressività è riuscito a raccontare la Germania nazista, l'intellettuale di sinistra impegnato al fianco di Willy Brandt, nel 2006 rivelò il suo passato nazista, la convivenza con quel ricordo come un “macigno sulla testa” e la sua espiazione durata una vita intera. Il racconto del suo Gatto e topo verrà portato in scena per la serata in ricordo di Inge Feltrinelli da Diego De Silva, accompagnato dalle letture di Rosaria De Cicco e dalle musiche di Stefano Giuliano (sassofono) e Aldo Vigorito (contrabbasso).Alla Feltrinelli di Palermo attraverso la voce di Salvatore Ferlita, l’interpretazione dell’attore Carmelo Galati e il pianoforte di Marco Betta, riecheggeranno non solo le pagine de “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma anche la storia rocambolesca che ha portato alla sua pubblicazione per i tipi di Feltrinelli. Una scelta audace da parte di una casa editrice liberale, come si definiva Inge stessa. Rifiutato per due volte da altre case editrici, criticato da Moravia e da altri intellettuali dell’epoca, a seguito della pubblicazione divenne uno dei best-seller del Dopoguerra, con due milioni e mezzo di copie vendute.