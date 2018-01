CULTURA: LOGO PALERMO CAPITALE REALIZZATO DA NIPOTE CIPRì

29 gennaio 2018- 10:16

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Si chiama Sabrina Ciprì, nipote del regista Daniele Ciprì, ed è una giovane palermitana di 22 anni, studentessa dell'Accademia delle Belle arti, l'ideatrice del logo per Palermo Capitale della Cultura. "La scelta del lgo è stata fatta in accordo con l'Accademia belle arti", ha detto Leoluca Orlando, che però per svelarlo aspetta l'arrivo del premier Paolo Gentiloni. Accanto a Orlando il Governatore Nello Musumeci.