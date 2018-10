23 ottobre 2018- 12:52 Cultura: Mattarella, civiltà italiana come tutte ha vocazione globale (3)

(AdnKronos) - Mattarella, facendo eco al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, che aveva sottolineato che l'italiano è "la quarta lingua studiata al mondo", ha ricordato "la platea eccezionale di oltre due milioni e centomila persone in tutto il mondo, che, ogni anno, scelgono di studiare la nostra lingua perché 'sanno' che si parla di italiano e in italiano nella musica, nel cinema, nell’arte, nel mondo letterario, nella vita di molte imprese, come anche nella moda, nello sport, nella cucina e in tanti altri campi. Ognuno di questi settori funge da fonte di ispirazione e avvicina potenziali amici alle molteplici espressioni della nostra civiltà". "Una realtà che conferma, pur nella consapevolezza della diffusione territorialmente limitata di popolazioni di lingua madre italiana, come l’idioma di Dante, di Leonardo, di Marconi e Fermi, di Toscanini e di Fellini, di Alberto Giacometti, si propone all’estero come espressione veicolare di un patrimonio culturale a vocazione globale. Senza dimenticare, peraltro, che lo studio della lingua italiana all’estero -ha concluso il Capo dello Stato- è una precondizione per attrarre talenti che contribuiscano a far crescere le competenze e le capacità del nostro Sistema Paese nel suo complesso".