12 giugno 2019- 12:26 Cultura: Mattarella, 'scambio e dialogo arricchiscono comunità internazionale'

Fabriano (An), 12 giu. (AdnKronos) - "Il confronto culturale, il dialogo culturale, lo scambio culturale costituisce un mutuo arricchimento per tutti nella comunità internazionale, che va a beneficio di ciascuno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Fabriano all'apertura della 13/ma Conferenza delle città creative Unesco.Il Capo dello Stato ha evidenziato la "rete di scambi che attesta l'unicità della cultura oltre ogni confine", come dimostra "lo scambio e il prestito temporaneo di capolavori di grandi artisti del passato, uno strumento che consente di far circolare la cultura, di sottolinearne l'unicità nella comunità internazionale. Una condizione, una prospettiva, una realtà di cui l'Unesco è punto nevralgico di raccordo".