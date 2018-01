CULTURA: MICCICHè, PALERMO CITTà CHE HA AVUTO PIù MUTAZIONI NEL MONDO

29 gennaio 2018- 13:59

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Oggi ho sentito dire al sindaco di Palermo che in questi 40 anni il capoluogo è la città che ha avuto nel mondo le maggiori mutazioni. Ha straragione". Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè, Presidente dell'Ars parlando della cerimonia per l'apertura di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018. "Certo - aggiunge Miccichè - Orlando penserà che il merito è tutto suo, ma non è così, anche se è vero che lui ci ha messo del suo...". poi Miccichè si dice "felice" per la scelta di Palermo Capitale della cultura.