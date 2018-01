CULTURA: MUSUMECI, PALERMO CAPITALE RICONOSCIMENTO MERITATO

29 gennaio 2018- 10:27

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Ognuna delle comunità siciliane ha qualcosa da esprimere. Per Palermo è un riconoscimento assolutamente meritato. La Regione vuole fare la sua parte, abbiamo già parlato con l’assessore regionale al Turismo Pappalardo e con il sindaco Orlando, a valere sul fondo delle Autonomie abbiamo previsto un milione di euro per tutti i Comuni dell’Isola che nel corso degli anni conquisteranno un titolo per essere il più bel borgo, capitale della cultura o comunque un primato in un contesto nazionale o internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative di Palermo Capitale della Cultura 2018. "E’ un incoraggiamento, uno stimolo - ha aggiunto - anche se questo è solo un punto di partenza perché siamo convinti che c’è tanto da fare per coniugare cultura e turismo. Noi stiamo predisponendo un programma sano concreto, serio, costruttivo da portare avanti".