CULTURA: MUSUMECI, REGIONE NON SPETTATRICE, UN MILIONE PER I COMUNI

29 gennaio 2018- 11:12

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "La Regione siciliana non vuole restare spettatrice di fronte a un evento che è per Palermo riconoscimento ma anche straordinaria opportunità. Una prova generale perché il turismo culturale non si improvvisa". Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa al Teatro Massimo di Palermo per l’inaugurazione di Palermo Capitale della Cultura 2018. La Regione metterà a disposizione dei Comuni che si distingueranno per una specifica caratteristica a livello internazionale e nazionale un milione di euro a valere sul Fondo delle Autonomie. "Lo facciamo per incoraggiare la competizione - ha proseguito -, dobbiamo tentare di essere più ambiziosi. Lo sforzo dell’amministrazione di Palermo sta a testimoniare come la nostra creatività sappia far fronte a eventi che forse speravamo di poter avere e che abbiamo conquistato in quella che a tutti gli effetti è stata una gara. Tutti i comuni - ha concluso - devono sentirsi Capitale della cultura. Affrontiamo con serenità questa prova in un anno difficile, questo rende ancora più importante l’impegno degli Enti locali".