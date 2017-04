CULTURA: RENZI, BONUS PER DICIOTTENNI COPIATO DA MACRON

29 aprile 2017- 12:35

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Mi colpisce molto che Emmanuel Macron abbia copiato integralmente" il sistema del bonus cultura per i diciottenni. "Il punto è un euro in cultura un euro in sicurezza". Lo ha sottolineato Matteo Renzi nel corso del filo diretto 'Matteo risponde'.