21 aprile 2018- 16:09 Cultura: Rossi (Confindustria), molto da fare, sia priorità nuovo Governo

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell'industria dell'audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, però molto ancora c'è da fare perché non c'è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo un patrimonio culturale importantissimo, dobbiamo iniziare a sfruttarlo e valorizzarlo di più". A dirlo all'Adnkronos è Alessio Rossi, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, a Palermo per partecipare al convegno 'Il bello dell'impresa. Quanto vale la cultura?'. Per Rossi, allora, servono "non solo restauri, ma anche investimenti nel digitale per cercare di rendere fruibili a un maggior numero di persone in tutto il mondo le nostre bellezze. Questo ancora non è stato fatto. C'è molto da fare, è chiaro che siamo in un momento in cui le risorse sono limitate e non si può fare tutto quanto, ma investire sulla cultura è fondamentale e dovrà essere uno degli impegni principali del prossimo governo".