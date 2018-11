12 novembre 2018- 10:42 Cuneo, 15enne trovato morto vicino ai binari

Torino, 12 nov. - (Adnkronos) - Il cadavere di un ragazzo di 15 anni, straniero, è stato trovato questa mattina vicino ai binari della ferrovia tra Centallo e San Benigno, nel cuneese. Sul corpo del ragazzo, a un primo esame, sarebbero stati evidenziati diversi traumi anche se ancora non sono chiare le cause del decesso. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che insieme ai carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A segnalare la presenza del cadavere vicino ai binari intorno alle 8.30 il personale di un treno regionale.