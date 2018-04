27 aprile 2018- 18:20 Cuneo: Rfi, avviate attività rimozione treno regionale (2)

(AdnKronos) - Per garantire la mobilità, Trenitalia informa che i viaggiatori diretti verso il Ponente Ligure e le principali località turistiche possono anche utilizzare i collegamenti ferroviari Torino - Genova e Genova - Ventimiglia come alternative di viaggio.Inoltre, Trenitalia sta programmando un piano dettagliato dei treni e degli autobus, che sarà pubblicato su fsnews.it, per assicurare gli spostamenti dei viaggiatori.