CURE PALLIATIVE, A PALERMO CONVEGNO PER TRENTESIMO ANNIVERSARIO SAMOT

11 dicembre 2017- 15:45

Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Sarà Palazzo Chiaramonte, sede del Rettorato di Palermo, ad ospitare domani il convegno con cui la Samot, la comunità che si prende cura dei malati terminali, concluderà le manifestazioni scientifico-culturali realizzate nel corso del 2017 per celebrare la ricorrenza del trentesimo anniversario della sua fondazione. Un giorno fitto di incontri e dibattiti che avranno come tema centrale le cure palliative e l’impegno portato avanti dalla Samot "per garantire dignità ai malati al termine della loro vita".Fu Giorgio Trizzino, direttore della rete regionale di cure palliative, ad avere l'intuizione negli anni Ottanta, quando era un giovane medico e vide morire il padre tra atroci sofferenze, "senza la possibilità di offrirgli conforto". All'epoca non si parlava di terapia del dolore o cure palliative. Da allora, dalla nascita di Samot, sono state curate migliaia di persone, malate terminali.