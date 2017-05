CYBERBULLISMO: ASSESSORE VENETO, FACEBOOK ANDREBBE VIETATO AI MINORI

31 maggio 2017- 17:21

Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - "Blue whale è un fenomeno a dir poco sconcertante che va arginato con ogni mezzo a disposizione delle istituzioni e delle famiglie, le quali devono trovare nelle prime ampio supporto. Andrebbe vietato Facebook ai minori, che risulta essere una esposizione senza limiti alla riservatezza e alla loro tutela". Così all'Adnkronos l'assessore regionale del Veneto all'istruzione commenta l'allarme per il diffondersi di questa nuova 'moda' che si va diffondendo tra i più giovani, via social."Tutto parte dalla educazione, impartita in famiglia e nella scuola, perché i ragazzi, a maggior ragione quando adolescenti, per formarsi come uomini e donne del futuro hanno bisogno di cura e di un sistema di regole che possa fornir loro un orizzonte di principi e valori su cui fondare la propria esistenza - sottolinea Donazzan - Senza questo, e i fatti parlano chiaro, il rischio è che la spazzatura sociale diffusa e la violenza prendano il sopravvento, non solo nel bullismo ma anche in un fenomeno drammatico come il Blue whale".