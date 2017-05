CYBERBULLISMO: ASSESSORE VENETO, FACEBOOK ANDREBBE VIETATO AI MINORI (2)

31 maggio 2017- 17:21

(AdnKronos) - "È necessario un vero e proprio cambio di rotta, per fare uscire i più giovani dalla campana di benessere anestetizzato in cui nonostante tutto viviamo e in cui, assuefatti dal politically correct e dal perbenismo, troppe cose vengono relativizzate e date per scontate, in primis quanto è preziosa la vita e quanto è necessario ripartire dal rispetto del prossimo", avverte l'assessore veneto."Sarà mia cura promuovere dei percorsi di educazione all'affettività nella scuole del Veneto per evitare che la fragilità degli adolescenti diventi causa scatenante di episodi drammatici", annuncia.