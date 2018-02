CYBERBULLISMO: DAL CSV PADOVA UN FUMETTO E UN CORSO PER INSEGNANTI

6 febbraio 2018- 14:51

Padova, 6 feb. (AdnKronos) - Il 7 febbraio si celebra la seconda giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e per l’occasione il CSV Padova presenta due iniziative innovative, un fumetto realizzato dalla sezione veneta dei Rangers d’Italia dedicato alla prevenzione del cyberbullismo e un corso di formazione per insegnanti.L’idea del fumetto è nata con l’emanazione della L. 71 del 29/05/2017 dedicata a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili degli illeciti.Questa la storia illustrata: Emy e Ronnie sono due fratelli, protagonisti di “Cyber”, che vengono coinvolti in una situazione spiacevole che mette Emy sotto i riflettori del web, suo malgrado. L’azione, inizialmente sottovalutata, diventa un volano che rende Emy fragile e con un forte senso di vergogna e desiderio di isolamento. Grazie al fratello e ad un volontario Rangers che interviene nella scuola di Emy, si troverà il colpevole e i ragazzi impareranno che non è internet la colpa di queste situazioni ma l’uso scorretto che ne viene fatto.