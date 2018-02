CYBERBULLISMO: DAL CSV PADOVA UN FUMETTO E UN CORSO PER INSEGNANTI (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Michele Milesi, presidente dell’Associazione Rangers d’Italia – Sezione del Veneto, afferma che “questo progetto ha l’ambizioso obiettivo di educare all’uso consapevole sia della rete internet sia degli strumenti tecnologici a disposizione del minorenne, nonché di informare sulle responsabilità derivanti da un utilizzo improprio, basato su comportamenti lesivi a danno di altri. Abbiamo pensato al fumetto come strumento efficace in grado di influenzare positivamente i più giovani, ma utilizzabile anche da insegnanti/educatori e dai genitori”.Prosegue invece con un corso di formazione dedicato agli insegnanti il progetto “Mettiamoci la faccia” della Consulta del volontariato, Genitori Attenti e Informatici senza frontiere in collaborazione con il CSV Padova, nato 5 anni fa e sviluppato in diverse azioni, tra le quali uno spettacolo teatrale, una ricerca e diversi appuntamenti formativi.