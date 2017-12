CYBERSECURITY: API, 54% PMI INTERVISTATE HA SUBITO ATTACCO INFORMATICO

12 dicembre 2017- 16:02

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Il 54% delle pmi ha già subito un attacco informatico, nel 50% dei casi attraverso una mail, il 36% da un sito web, il 14% con un file infetto. E' questo il risultato del sondaggio promosso alle imprese associate a novembre 2017, presentata questa mattina a Monza durante l'evento 'Pmi e Cyber Risk, che cosa fare', organizzato da Api. In Italia il problema è spesso sottovalutato: il 67% ha stanziato un budget per la sicurezza informatica solo dopo l’attacco, il 33% ritiene di non aver subito attacchi perché l’impresa è protetta, altri (il 25%) considerano l’azienda non appetibile. Solo il 38% è consapevole che, in azienda, ci sono dati e informazioni critici che hanno necessità di maggiore protezione. "I dati del sondaggio mostrano uno scenario interessante per le pmi, ma anche l’importanza di essere sempre informati e consapevoli dei cambiamenti e rischi che la digitalizzazione e l’informatizzazione comportano. Si tratta di un cambiamento del paradigma del 'fare impresa'. Essere pronti e consapevoli consente di cogliere le opportunità e cavalcarle per il rilancio del sistema produttivo", ha spiegato Paolo Galassi, presidente di Api.