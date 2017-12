CYBERSECURITY: API, 54% PMI INTERVISTATE HA SUBITO ATTACCO INFORMATICO (2)

12 dicembre 2017- 16:02

(AdnKronos) - "Per le nostre imprese, che puntano sull'innovazione come elemento di sviluppo, il danno potenziale può essere enorme in caso di vulnerabilità dei sistemi informatici, che può significare consentire l’accesso in pochi secondi a segreti industriali, brevetti e innovazioni che hanno richiesto anni di ricerca e investimenti. E’ proprio il know how il valore dell’impresa. Bisogna prevenire e proteggere i dati, anche l’Europa lo chiede", ha sottolineato il presidente di Api, Galassi."Chiediamo ai governi locali e nazionale di intervenire subito per concretizzare il ritorno degli investimenti su Industria 4.0: rendere la Lombardia connessa attraverso la banda ultralarga, dare continuità agli incentivi economici e sostenere le iniziative di formazione e prevenzione specifiche per le pmi, l’asse portante dell’economia nazionale. L'Italia è il secondo paese manifatturiero d’Europa e come tale deve avere una politica industriale che punti alle piccole e medie imprese", ha concluso.L’evento è stato anche l’opportunità per un confronto sulla sicurezza e gestione del patrimonio di dati e di know-how delle piccole e medie imprese.