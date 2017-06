CYBERSECURITY: NASCE CSE CYBSEC ENTERPRISE PER AZIENDE E ISTITUZIONI

13 giugno 2017- 12:50

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Garantire la più elevata eccellenza tecnologica e consulenziale, fornendo soluzioni efficaci per difendere dagli attacchi informatici gli asset patrimoniali di soggetti pubblici e privati. Questa è la mission di CSE CybSec Enterprise SpA, nuova società della cyber security presentata oggi nel corso della conferenza 'Il ruolo dell’Italia nella sicurezza cibernetica dopo il G7', organizzata dalla Fondazione Einaudi presso il Centro Studi Americani a Roma.CSE CybSec Enterprise fonda il suo modello di business su un approccio fortemente integrato, utile a fornire ai clienti, grandi realtà aziendali e agenzie governative, oltre a istituzioni nazionali ed estere, tutti gli strumenti adeguati alla prevenzione e al contrasto di eventuali attacchi informatici."Sono davvero orgoglioso -commenta Marco Castaldo, Managing Director di CybSec Enterprise e Country Manager per l’Italia di Falcon Capital - di poter presentare un nuovo player in grado di giocare un ruolo significativo nell’arena della cyber security italiana, e che ambisce a diventare presto una realtà internazionale. Crediamo che la sicurezza informatica non si esaurisca negli aspetti tecnologici, ma vada declinata ad un livello più elevato, di 'sistema', necessitando di un approccio integrato che va dalla consulenza alla formazione del personale".