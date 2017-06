CYBERSECURITY: NASCE CSE CYBSEC ENTERPRISE PER AZIENDE E ISTITUZIONI (3)

13 giugno 2017- 12:50

(AdnKronos) - La società si è inoltre focalizzata sull’elaborazione di soluzioni in grado di affrontare una potenziale emergenza per il sistema paese - sia per le imprese di qualsiasi dimensione, sia per le strutture pubbliche - costituita dall’entrata in vigore dalla direttiva comunitaria GDPR (General Data Protection Regulation). La normativa prevede l’allineamento degli standard sulla protezione dei dati personali per tutte le aziende europee che, se non rispetteranno tali prescrizioni, saranno soggette a significative sanzioni pecuniarie a partire dalla primavera del 2018, per un ammontare fino al 4% del fatturato.CybSec Enterprise sta lanciando un’attività di ricerca in collaborazione con le università in Italia che si sono maggiormente distinte sul tema della sicurezza informatica, volta alla realizzazione di brevetti scientifici e alla creazione di un incubatore di start-up innovative, guardando soprattutto al modello israeliano – considerato quello di maggiore successo al mondo. Il finanziamento di CybSec è stato strutturato da Falcon Capital LLP, una società di consulenza con base a Londra, che ha raccolto i capitali da investitori internazionali lasciando il controllo saldamente nelle mani dei fondatori.Oltre all’Ambasciatore Giulio Terzi, Pierluigi Paganini e Marco Castaldo, in CybSec compaiono altre figure di rilievo, tra le quali Wilson Rondini, membro del CDA e managing partner e fondatore di Falcon Capital; Francesco Pastore, membro dell’Advisory Board di CybSec e CEO di Grant Thornton Consultants Italia; Walter Ruffinoni, membro dell’Advisory Board di CybSec e CEO di NTT DATA Italia; Alessandro De Nicola, membro dell’Advisory Board e membro del Global Leadership Team di Orrick.