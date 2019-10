24 ottobre 2019- 17:01 Cybersecurity: Rizzo (M5S), 'centro di ricerca in ex Cara di Mineo' (2)

(Adnkronos) - "Credo che una idea buona per la collettività – afferma Rizzo - possa diventare patrimonio di più gruppi politici ed ora anche del governo. Sappiamo che la strada è ardua e non facile da percorrere, non per questo smetterò di lavorare perché questa possa realizzarsi. La crescita della consapevolezza della difesa di questa frontiera immateriale e della lotta ai crimini informatici nonché la necessità di assicurare la sicurezza cibernetica della Nazione, rappresentano una occasione straordinaria per lo sviluppo tecnologico del Paese e di rilancio del territorio".