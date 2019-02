28 febbraio 2019- 12:27 Cybersicurezza: Conte, 'minaccia ibrida insidiosa per tenuta istituzioni'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "La minaccia cybernetica, paradigmatica dei nostri tempi, con un forte potenziale di danno e trasversale a tutti gli altri fenomeni di minaccia. Si tratta di una sfida che chiama in causa tutti, ciascuno di noi deve metterci del suo per incrementare il livello complessivo di sicurezza dell'ecosistema cyber nazionale". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione della relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza curata dal comparto Intelligence. "E' bene evidente - ha proseguito il premier - che l'Intelligence ha il dovere di assolvere il ruolo di custode della sicurezza cyber sul piano sia operativo che dell'architettura complessiva. La relazione ci tranquillizza, dando conto di un lavoro a tutto tondo". In tale contesto, siamo "ben consci della dovuta attenzione che va riservata alla minaccia ibrida, particolarmente insidiosa per la tenuta delle nostre istituzioni democratiche".