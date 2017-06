DA FOSSANO UN APPELLO ALLA COSTITUZIONE DEL COMITATO EDUCAZIONE FINANZIARIA

17 giugno 2017- 20:01

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Educare i risparmiatori e gli studenti ad avere dimestichezza con la finanza. Questo il senso del convegno tenutosi oggi a Fossano in provincia di Cuneo e che ha visto partecipare il presidente della commissione Finanze del Senato, Mauro Marino, autore dell’emendamento che permette oggi di avere una legge dello Stato per l’introduzione dell’educazione finanziaria nelle scuole."Da questo convegno - spiega Marino all’Adnkronos- parte un appello perché si faccia in fretta e si costituisca il Comitato per l’attuazione della strategia nazionale. In questo momento abbiamo 256 soggetti tra erogatori e finanziatori censiti e 206 iniziative in corso. Bisogna creare economie di scala".Al convegno "educazione finanziaria, da Fossano a Tirana per un’Europa degli studenti e dei risparmiatori" sono stati rimarcati i punti forti da sviluppare per avere cittadini consapevoli e attrezzati quando si parla di questi temi. Presenti anche il sindaco Davide Sordella, il presidente di Confindustria Mauro Gola, e il vicepresidente di Confapi Giuseppe Rossetto. "Da anni -dice all’Adnkronos Giuseppe Ghisolfi, presidente della Cassa di Risparmio di Fossano e promotore dell’iniziativa- mi batto perché questi temi escano dal recinto degli addetti ai lavori e si diffondano tra la gente partendo dai giovani, dalle scuole, così da avere cittadini responsabili e più consapevoli di fronte a certi argomenti’".